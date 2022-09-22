Amanoslar 'ın Hacıdağı mevkisindeki ormanda, sabah saatlerinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Osmaniye Orman Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazözle ekipler sevk edildi. Söndürme helikopterinin de havadan verdiği destekle yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan bölgede 1,5 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Amanoslar'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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