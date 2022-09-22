Son dakika haber | Amanoslar'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Amanoslar'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangın söndürüldü

22.09.2022 16:22
Son dakika haber | Amanoslar'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre OSMANİYE'de, Amanos Dağları'ndaki ormana yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, orman ekiplerince büyümeden kısa sürede söndürüldü.

OSMANİYE'de, Amanos Dağları'ndaki ormana yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, orman ekiplerince büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Amanoslar'ın Hacıdağı mevkisindeki ormanda, sabah saatlerinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Osmaniye Orman Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazözle ekipler sevk edildi. Söndürme helikopterinin de havadan verdiği destekle yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan bölgede 1,5 dekar alan zarar gördü.


YORUMLAR
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HURDA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA HURDA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Amanos Dağları, Amanoslar, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Amanoslar'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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