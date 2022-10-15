Köse'nin amcası Necati Köse, AA muhabirine, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

Bartın'da hayatını kaybeden madencinin babasından yürek yakan sözler: Hiç aklımın ucundan geçmezdi, askerdeki oğlumu düşünürken böyle oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gümüşhane haberleri | Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse'nin amcası yeğeninin 15 gün önce baba olduğunu anlattı - Son Dakika

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