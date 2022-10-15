Gümüşhane haberleri | Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse'nin amcası yeğeninin 15 gün önce baba olduğunu anlattı - Son Dakika
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Gümüşhane haberleri | Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse'nin amcası yeğeninin 15 gün önce baba olduğunu anlattı

15.10.2022 14:04

Gümüşhane haberler... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi.

Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü.

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Köse'nin amcası Necati Köse, AA muhabirine, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane haberleri | Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse'nin amcası yeğeninin 15 gün önce baba olduğunu anlattı - Son Dakika

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