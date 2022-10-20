Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi - Son Dakika
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Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi

20.10.2022 10:22

Amasra'da meydana gelen ve 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Geçtiğimiz cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında patlama meydana gelmişti. Faciada 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

6 SAVCI, 7 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor. Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

15 TORBA DELİL ADLİYEYE GETİRİLDİ

Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Kaynak: AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Cumhuriyet, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi - Son Dakika
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