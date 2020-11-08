Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 2 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Polis tarafından takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Meray mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Amasya'da 2 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika