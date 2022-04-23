Son dakika haber: Amasya'da 835 dekar atıl arazi tarıma kazandırılıyor - Son Dakika

Amasya Valiliği, Suluova ilçesinde bulunan 835 dekarlık atıl haldeki alanın tarım arazisi olarak kullanılması için çalışma yürütüyor.

Suluova ilçesi sınırlarında bulunan Yedikır Baraj Gölü çevresindeki 835 dekarlık alan, Devlet Su İşlerinin (DSİ) çalışmalarının ardından traktörlerle sürülmeye başlandı.

Tarıma kazandırılacak alanda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Masatlı, traktör kullanarak toprağı sürdü.

Masatlı, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığının ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması yönünde bir tebliğ çıkardığını söyledi.

Son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destek ve teşvikten Amasya'nın da payını aldığını belirten Masatlı, "Bugün bu alanı vatandaşlarımızla beraber sürüyoruz. Tabii burada ekilecek ürün çeşidinin de önemi var. Özellikle ayçiçeği ve şeker pancarı ürünleri bu bölgemizde ekilecek. Hem ilimizin üretimini artıracağız hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız." dedi.

Masatlı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile sulama birliği yetkililerine ve emeklerden dolayı çiftçilere teşekkür etti.