Son dakika haber... Amasya'da atıl bırakılan küçük ve eğimli arazileri tarıma kazandırıyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Amasya'da atıl bırakılan küçük ve eğimli arazileri tarıma kazandırıyor

21.04.2022 13:08
Son dakika haber... Amasya'da atıl bırakılan küçük ve eğimli arazileri tarıma kazandırıyor

Son dakika haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Metin Karadağ, küçük ve eğimli olduğu için boş bırakılan arazileri tarıma kazandırarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Metin Karadağ, küçük ve eğimli olduğu için boş bırakılan arazileri tarıma kazandırarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Çal köyünde yaşayan Karadağ, AA muhabirine, "ekilmedik tek karış yer kalmamalı" anlayışından hareketle ekilebilecek tüm alanları işlediğini söyledi.

Yıllardır tarımla uğraştığını belirten Karadağ, "Şükürler olsun, devletimiz sulama kanalı getirdi. Burada patates, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, hepsi oluyor." ifadesini kullandı.

Karadağ, köylerinde bazı arazilerin küçük ve eğimli olması nedeniyle boş bırakıldığını, sahiplerinden izin alarak bu toprakları da değerlendirdiğini dile getirdi.

Köydeki 15 kişinin bir dönümden küçük arazisini, çeşitli sebzeler dikerek tarıma kazandırdığını vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Eğimli olduğu için traktörümüz her tarlaya giremiyor. Bu nedenle biz de eşeklerle işliyoruz. Yaşadığımız sürece üretime katkı sağlayacağız. Çocuklarımızı okutuyoruz. Büyük kızım üniversiteyi bitirdi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni oldu bu toprak sayesinde. Aşık Veysel'in dediği gibi, 'Benim sadık yarim kara topraktır'. O nedenle toprağımıza sahip çıkacağız. Çiftçi üretecek, köylü üretecek, devletimiz zaten desteği veriyor. Traktör giren yeri traktörle, girmeyen yeri eşekle, eşek girmeyen yeri de kazma ile işleyip tarıma kazandırmalıyız."

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Sulama Kanalı, Gümüşhacıköy, Karadağ, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Amasya'da atıl bırakılan küçük ve eğimli arazileri tarıma kazandırıyor - Son Dakika


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