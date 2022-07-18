Amasya'nın Suluova ilçesi Kılıçaslan köyünde çıkan anız ve saman balyası yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 20 dönümlük tarladaki anız ve saman balyaları zarar gördü.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Balya makinesinin alev almasıyla çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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