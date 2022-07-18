Balya makinesinin alev almasıyla çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Balya makinesinin alev almasıyla çıkan anız yangını söndürüldü

18.07.2022 11:16

Amasya'nın Suluova ilçesi Kılıçaslan köyünde çıkan anız ve saman balyası yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesi Kılıçaslan köyünde çıkan anız ve saman balyası yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 20 dönümlük tarladaki anız ve saman balyaları zarar gördü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balya makinesinin alev almasıyla çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balya makinesinin alev almasıyla çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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