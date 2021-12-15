Amasya'nın Merzifon ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temini yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Merzifon, Suluova ve Gümüşhacıköy'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Amasya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika