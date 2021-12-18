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Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı

18.12.2021 22:07

Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı Amasya'nın Taşova ilçesinde HES kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 genç hayatını kaybetti.

Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde HES kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 genç hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD personeli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan Fatma Özdemir ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra kanaldaki diğer genç Murat Şahin'in cansız bedenine bulundu. Şahin'in cenazesi hastane morguna götürüldü. Şahin'i arama esnasında dengesin kaybederek kanala düştüğü öğrenilen Amasya AFAD personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Demir, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Amasya, AFAD, 112, HES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da hafif ticari araç HES kanalına uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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