Bu kapsamda ekiplerce Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 506 kişiye 510 bin lira idari ceza uygulandı.

Ekipler, virüsünün yayılmasını önlemek için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, idari para cezaları uyguluyor.

Amasya 'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 506 kişiye 510 bin lira ceza kesildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Amasya'da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza - Son Dakika

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