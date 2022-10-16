Son dakika haber! Amasya'da minibüsün tıra çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Amasya'da minibüsün tıra çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybetti

16.10.2022 10:39
Son dakika haber! Amasya'da minibüsün tıra çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede, eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede, eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon- Çorum karayolu Çaybaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada Muharrem Tepe (55) yönetimindeki 19 DP 156 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Tekin K. idaresindeki 52 ACF 965 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki sürücünün eşi Fatma Tepe'nin (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muharrem Tepe de ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Fatma Tepe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından sıkıştığı minibüsten çıkartılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazada yaralanan çiftin çocukları 16 yaşındaki Hamza Tepe'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Amasya, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Amasya'da minibüsün tıra çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Amasya'da minibüsün tıra çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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