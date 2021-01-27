Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

27.01.2021 22:02

Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kavaloluğu köyünde samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kavaloluğu köyünde samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına önce Taşova Belediyesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra Amasya ve Samsun ile Tokat'tan ekipler gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

Amasya Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği esnada kaydedilen görüntüler rüzgarın şiddetini ve müdahalenin zorluğunu göz önüne serdi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ekiplerin seferber edildiği söndürme çalışmalarının rüzgar nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirtti.

Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

İtfaiye, Taşova, Yangın, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika


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