Tokat 'ta boş sokak ve caddeler AMASYA/TOKAT - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Kent merkezinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi

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