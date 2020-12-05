Son dakika haber... AMASYA/TOKAT - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
05.12.2020 16:20
Son dakika haber: AMASYA; Kent merkezinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin denetimlerde bulunmasıTOKAT; Tokat'ta boş sokak ve caddeler AMASYA/TOKAT - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.
AMASYA;
Kent merkezinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması
TOKAT;
Tokat'ta boş sokak ve caddeler AMASYA/TOKAT - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.
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