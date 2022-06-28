Son dakika haber | Amasya Valisi Masatlı, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Amasya Valisi Masatlı, şehit ailelerini ziyaret etti

28.06.2022 17:34
Son dakika haber | Amasya Valisi Masatlı, şehit ailelerini ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bazı şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bazı şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Masatlı, eşi Esra Masatlı ile şehit Jandarma Onbaşı Hüsamettin Gökçe ve şehit Jandarma Er Şaban Gökçe'nin ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit aileleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Masatlı, kapılarının her zaman şehit yakınlarına açık olduğunu söyledi.

Vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Masatlı, "Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hakkı asla ödenemez. Şehitlerimizin aile ve yakınları devlete ve millete emanet. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları da Masatlı'ya teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Teknoloji bağımlılığı zeka oyunlarıyla önlenmeye çalışılıyor Teknoloji bağımlılığı zeka oyunlarıyla önlenmeye çalışılıyor Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Jandarma, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Amasya Valisi Masatlı, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 17:39:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Amasya Valisi Masatlı, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement