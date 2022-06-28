Son dakika haber | Amasya Valisi Masatlı, şehit ailelerini ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bazı şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Masatlı, eşi Esra Masatlı ile şehit Jandarma Onbaşı Hüsamettin Gökçe ve şehit Jandarma Er Şaban Gökçe'nin ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit aileleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Masatlı, kapılarının her zaman şehit yakınlarına açık olduğunu söyledi.

Vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını, Türk milletinin şehit ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Masatlı, "Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hakkı asla ödenemez. Şehitlerimizin aile ve yakınları devlete ve millete emanet. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları da Masatlı'ya teşekkür etti.