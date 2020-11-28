Son dakika haber: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
28.11.2020 22:14
Gelen son dakika haberlerine göre YALOVA'nın Altınova ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
YALOVA'nın Altınova ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınova ilçesinde meydana geldi. Gölcük Devlet Hastanesi'nden aldığı hasta ile Yalova yönüne giden ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklara geldiği sırada, kavşağın girişinde B.K.'nin kullandığı 77 ABB 744 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta yara almazken, otomobildeki B.K. ile eşi M.K. yaralandı. Yaralılar ile kaza yapan ambulansta bulunan hasta, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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