AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI - Son Dakika
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AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI

13.03.2022 11:43

VAN'ın Erciş ilçesinde hasta taşıyan ambulans, kara saplandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde hasta taşıyan ambulans, kara saplandı. Ekiplerin müdahalesi ile halata bağlı iş makinesi ile çekilen ambulans, bulunduğu yerden çıkarılıp yoluna devam etti.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Mahsur kalanlar içinse ekipler, yoğun mücadele veriyor. Son olarak Erciş'e 37 kilometre uzaklıktaki Karlıyayla Mahallesi'nde rahatsızlanan fiziksel engelli Mehmet Deniz'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, engelli hastayı evinden alarak yola çıktı. Dönüş yolunda ambulans kayarak, kara saplandı. İhbarla gelen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı halat ile iş makinesine bağlayarak çekti. Bulunduğu yerden çıkarılan ambulans içindeki hasta ile birlikte Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne ulaştı. (DHA)

AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI
AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI
AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI
AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI
AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI
AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI

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Ambulans, Engelli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMBULANS KARA SAPLANDI, EKİPLER İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARDI - Son Dakika


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