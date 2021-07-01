Son dakika haber! Ambulans şoförü, şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını boyadı - Son Dakika

NİĞDE'de, 112 Acil Servis'te ambulans şoförü olarak görev yapan Ümit Belendir, yağlı boya ve fırça ile şehitlerin mezar taşlarındaki Türk bayraklarını boyadı.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te ambulans şoförü olarak görevli Ümit Belendir, iş yerinde mesaisi bittikten sonra aldığı yağlı boya ve fırça ile Niğde Derbent Şehitliği'ne gitti. Belendir, şehitlerin mezar taşlarındaki Türk bayraklarını boyayıp, yeniledi. Kendi aldığı malzemelerle silinmek üzere olan Türk bayraklarını boyadığını belirten Ümit Belendir, "Şehitlerimiz bu vatan ve bu bayrak için şehit oldular. Ben bunu 2 yılda veya yılda 1 yapıyorum. Geçtiğimiz yıllarda da şehitlerimizin mezarlarını yanında bulunan Türk bayraklarımızı değiştirmiştim. Bu yıl da mezar taşlarındaki al bayrağımızı boyamak nasip oldu. Ayrıca sadece il merkezindeki şehitlerimizin değil köy ve kasabalarımızda bulunan şehitlerimizin mezarlarındaki Türk bayraklarını da değiştirdim. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun" dedi.