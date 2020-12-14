Son dakika haber... Ambulans uçak 1 yaşındaki bebek için havalandı - Son Dakika

Kayseri'de yaşayan kalp hastası 1 yaşındaki bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören kalp hastası A.A'nın, ailesinin isteği ve doktorların tavsiyesi üzerine Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki uygun görüldü.

Bebek A.A, ambulans uçakla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerekli tedavilerinin yapılması için İstanbul'a gönderildi.