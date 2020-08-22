Son dakika haber! Ambulansla traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kocaali ilçesi Yayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki traktör ile ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ters dönen traktör sürücüsü İ.S. ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ağır yaralı traktör sürücüsü Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA