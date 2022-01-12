Ahmet Çalık'ın amcası hayatını kaybeden futbolcuyu gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın amcası hayatını kaybeden futbolcuyu gözyaşları içinde anlattı

Naif Çalık: "Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş bir sporcu"

ANKARA - Geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın amcası Naif Çalık, "Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti" dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Amca Naif Çalık, hayatını kaybeden futbolcuyu gözyaşları içinde anlattı.

Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği, Galatasaray ve İH Konyaspor forması giydiğini belirten amca Çalık, "Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti. Sevenleri dünyanın her yerinden arıyor. Sadece Türkiye'den değil. Onların hepsinden isteğimiz onun ruhu için dua okusunlar. Bizim için yapacakları en büyük iyilik odur" diye konuştu.

Hayatını kaybeden futbolcunun dünya için bir hedefi olmadığını söyleyen amca Çalık, "Maneviyatı güçlü bir insandı. 1 ay önce İstanbul'da nişanını yaptık, eğer nasip olsaydı 1 ay sonra da düğününü yapacaktık. Dünya emeli olan bir insan değildi" diye konuştu.