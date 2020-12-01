"Ameliyatsız estetiklerde bütünsel yaklaşım şart" - Son Dakika

"Ameliyatsız estetiklerde bütünsel yaklaşım şart"

01.12.2020 14:32

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, ameliyatsız estetik uygulamalarına başvurmayı düşünenler için "Dudak dolgusu, burun dolgusu, göz altı ışık dolgusu, Jawline, iple yüz ve kaş askılama gibi yöntemler, estetik kaygılarını bıçak altına yatmadan gidermek isteyenler için bir kurtarıcı görevi görüyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, ameliyatsız estetik uygulamalarına başvurmayı düşünenler için "Dudak dolgusu, burun dolgusu, göz altı ışık dolgusu, Jawline, iple yüz ve kaş askılama gibi yöntemler, estetik kaygılarını bıçak altına yatmadan gidermek isteyenler için bir kurtarıcı görevi görüyor. Genellikle lokal anestezi ile çok kısa sürede uygulandığı ve hemen sonuç alındığı için tercih edilen ameliyatsız estetik uygulamalarının giderek yaygınlaşıyor. Ancak estetik alanında yapılan işlemler kolaylaştıkça bu alanda hizmet verenlerin çeşitliliği artıyor ve bu durum, uygulamaların niteliğini olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden unutulmamalıdır ki ameliyatsız estetiklerde de profesyonel dokunuşlar hayati önem taşır ve bütünsel yaklaşım şarttır" uyarısında bulundu.

"AMELİYATSIZ ESTETİK DE HASTAYA ÖZEL TASARLANAN SÜREÇLER GEREKTİRİR"

Tıpkı estetik operasyonlar gibi ameliyatsız estetik uygulamalarında da istenilen sonuçların alınmadığı senaryolarla karşılaşılabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hande Ulusal, "Günümüzde çene estetiği için jawline, göz estetiği ve yüz germe gibi uygulamalar için iple kaş ve yüz askılama ve burun ameliyatları için dolgu uygulamalarının alternatif olarak tercih edildiğini görüyoruz. Ameliyat gerektiren operasyonlara kıyasla işlem süresi, ağrı, bakım ve iyileşme süreci bakımından büyük avantajları olan bu tekniklerde de başarı, tıpkı ameliyatlı estetikte olduğu gibi doğru analizleri yapmaktan ve hastaya uygun işlemleri uygulamaktan geçiyor. Öncesinde kişilere gerekli testleri uygulamak, uygulamada kullanılacak ve cilt ile temas edecek veya deri altına enjekte edilecek maddelerin yan etkileri konusunda önlem almak, kişiye özgü ideal oranları referans almak ve kişinin isteklerinden önce sağlığını ön plana alarak kimi talepleri geri çevirmek gerekiyor. Bu noktada ameliyatsız estetiklerin hastaya özel tasarlanan süreçler gerektirdiğini unutmamak ve bu bilinçle hizmet veren uzmanlardan destek almak hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"KALICI DOLGU İYİ BİR SEÇİM DEĞİL"

Son dönemlerde dolgu yönteminin yüz bölgesinde görüntüsünden memnun olunmayan burun, dudak gibi bölgelerin istenilen görünüme kavuşması için sıkça kullanıldığına da değinen Uzm. Dr. Hande Ulusal, "Dolgu işlemleri, kemerli burunları veya ince dudakları herhangi bir kesi olmadan yeniden şekillendirmede kullanılıyor. Lokal anestezi ile kolayca yapılan bu işlemler, dolgu maddesinin kusur saptanan veya dolgunlaştırılmak istenen bölgeye enjekte edilmesini kapsıyor. Ancak dolgu seçimine çok dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse hiçbir uygulamada kalıcı dolgu kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Sıklıkla karşılaştığım ve uyguladığım dolgu eritme işlemlerinin de kalıcı dolgunun uzun vadede olumsuz sonuçlarını kanıtlar nitelikte olduğuna inanıyorum. Bu noktada kalıcı dolguların iyi bir seçim olmadığını, vücudun kolay kabul edeceği geçici uygulamalara yönelmenin daha sağlıklı olduğunu söylemek mümkün" dedi.

"BÜTÜNSEL YAKLAŞIMDA MAGIC TOUCH YÖNTEMİ TERCİH EDİLİYOR"

Hastanın isteklerinden ziyade ihtiyaçlarının belirlenerek yapıldığı işlemlerin hem hasta sağlığını hem de memnuniyetini koruduğunu ifade eden Uzm. Dr. Hande Ulusal, "Sihirli dokunuş olarak da adlandırdığımız Magic Touch yöntemi, 45 yaş altı için Princess Touch ve 45 yaş üstü için Queen Touch olmak üzere iki ayrı yaklaşımı kapsıyor. Burada temel olan, cildin türüne, yaşına, daha önce geçirdiği işlemlere ve gençleştirilmek istenen bölgenin ihtiyaçlarına paralel olarak hastaya özel bir program çizmek. Zira normal cilt bakımları ister istemez yüzeysel kalıyor, oysa derinin orta tabakasının desteklenmesi gerekiyor. Bu noktada Magic Touch, özellikle de yoğun iş temposundan dolayı bu bakımlarını yaptıramayan kişiler için tek seferde uzun süreli kalıcılık sağlayacak bir işlem kombinasyonu oluşturuyor. Böylece cildi besleyici, destekleyici işlemlerin bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele alınarak hastaya en uygun uygulamaların bir araya getirilmesi sağlanabiliyor" diye konuştu.

Ameliyatsız estetiklerde bütünsel yaklaşım şart
Ameliyatsız estetiklerde bütünsel yaklaşım şart

Dermatoloji bölümü, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Ameliyatsız estetiklerde bütünsel yaklaşım şart' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir G.Saray'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcudan 4'ü iyileşti Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi         
14:54
Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı         
14:35
Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı         
14:13
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı         
12:51
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi         
11:35
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı         
10:34
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 15:25:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ameliyatsız estetiklerde bütünsel yaklaşım şart" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei