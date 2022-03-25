Son dakika haber! Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haber! Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi

25.03.2022 08:53

Edinilen son dakika haberine göre Amerikalı askerler Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

Amerikalı askerler Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 30 gündür devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna'ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor.

Ukrayna ordusuna katılan yabancılar bu kez Amerika'dandı. Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

(Bekir Keskin-İHA)

Son dakika haber! Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
Son dakika haber! Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi
Son dakika haber! Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi

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Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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