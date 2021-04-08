Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, ülkesi Fransa'nın, bazı ülkelere sattığı silahlarla işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

BM'deki görevinin sona ermesinin ardından 29 Mart'ta Af Örgütü'nün genel sekreteri olarak atanan Callamard, Fransız medyasına verdiği röportajda, ülkesinin, insan haklarına zarar veren politikalar takip ettiğini söyledi.

Af Örgütü'nün yıllık raporunda Fransa'da polis şiddetine, genel güvenlik yasa tasarısına karşı kırmızı kart gösterdiklerini belirten Callamard, ülkede son zamanlarda kabul edilen bazı yasaların "özgürlük katili" olduğunu vurguladı.

Fransa, insan hakları için sorunlu bir yöne gidiyor

Callamard, genel güvenlik yasa tasarısının yanı sıra Cumhuriyetin ilkelerine saygı yasa tasarısının endişe verici olduğunun altını çizerek "Bu, tüm toplumlarda bulunan değerlerin yavaşça yok edilmesidir. Bu, son yıllarda özellikle 2020'deki gelişmelerin Fransa'daki tüm hak ve özgürlükler için ciddi anlamda sorunlu, zararlı ve hatta tehlikeli bir yöne doğru gitmesine karşı bir uyarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yasa tasarılarıyla dayanışma, saygı, eşitlik ve ırkçılık karşıtlığı gibi değerleri hedef aldığına işaret eden Callamard, Fransız polisinin ölümcül olmayan ancak çok ağır yaralanmalara yol açan silahlar kullanmasını da kınadıklarını kaydetti.

Fransa, sattığı silahlarla işlenen suçlarda sorumluluk sahibi

Af Örgütü Genel Sekreteri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Avrupa Parlamentosu'nun Suudi Arabistan'a silah satışını yasaklayan karar tasarısını kabul ettiği halde bu ülkeye silah satan Fransa için "Fransa, bu silahlar kullanılarak işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda doğrudan sorumluluk sahibi, hiç şüphesiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Mali'de ocak ayında bir köyde düğün için toplanan sivillerin öldürülmesi konusunda, BM'nin Fransız hava kuvvetlerini sorumlu tuttuğu soruşturmadan şüphe duymadığını kaydeden Callamard, Fransa'nın olayı inkar etmesine yönelik, "Fransa açıkça yalan söylüyor." dedi.

Callamard, Kaşıkçı cinayetini soruşturmuştu

Eski BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik yürüttüğü uluslararası soruşturmada, cinayetten özellikle Suudi Arabistan yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tutmuştu.