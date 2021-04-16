Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma - Son Dakika

Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma

16.04.2021 10:13
Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma, System.String[]

Son dakika haberi... Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 'Hakim ve Savcı Adayları Staj Eğitim Merkezi'nde staj yapan hakim ve savcı adayları, mahkeme heyeti oluşturarak 'çocuğa karşı cinsel istismar' konulu kurgusal duruşma yaptı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 'Hakim ve Savcı Adayları Staj Eğitim Merkezi'nde staj yapan hakim ve savcı adayları, mahkeme heyeti oluşturarak 'çocuğa karşı cinsel istismar' konulu kurgusal duruşma yaptı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman, "Staj eğitim merkezinde 100'den fazla hakim ve savcı adayı stajını sürdürüyor. Anadolu Adliyesi olarak hakim ve savcı adaylarımızın en iyi şekilde yetişerek geleceğe adım atmalarını, geleceğin Türk hakim ve savcıları olarak Türk milletine hizmet vermelerini önemsiyoruz" dedi.

'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' kapsamında pilot adliyeler arasında yer alan İstanbul Anadolu Adliyesinde Türkiye'de ilk kez "Hakim ve Savcı Adayları Staj Eğitim Merkezi" adı altında uygulama başlatıldı.

Bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buluyorlar

Adalet Bakanlığı'nın projesi doğrultusunda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı işbirliğinde oluşturulan uygulama kapsamında, Anadolu Adliyesi'nde 100'den fazla hakim ve savcı stajlarını sürdürüyor. 'Staj Eğitim Merkezi' ile hakim ve savcı adaylarına birlikte görüş alışverişinde bulunabilecekleri, UYAP sistemine bağlı bilgisayarlarıyla araştırma ve çalışmalarını yürütebilecekleri, sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri çalışma ve dinlenme odası imkanı sağlanıyor. Çeşitli etkinlik, seminer ve eğitimlerde kullanılmak üzere içinde projeksiyon cihazı, ses sistemi yer alan 50 kişilik konferans salonu, kurgusal duruşmaların yapılabileceği, aynı zamanda SEGBİS bağlantısı olan duruşma salonu olanağı da sağlanıyor. Hakim ve savcı adayları, seminer sonunda hukuk ve ceza dava dosyaları üzerinde çalışarak gruplar halinde kurgusal duruşmalar yaparak bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buluyor.

Hakim ve savcı adaylarından 'cinsel istismar' konulu kurgusal duruşma 'Staj Eğitim Merkezi'nde stajlarına devam eden hakim ve savcı adayları, Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oluşturarak 'çocuğa karşı cinsel istismar' konusunun işlendiği kurgusal duruşma yaptı.

"100'den fazla hakim ve savcı adayımız stajını sürdürüyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman, "Hakim ve savcı adaylarının staj verimliliklerinin ve etkinliklerinin artırılması projesi kapsamında pilot adliyelerin arasında yer alan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ilk kez hakim ve savcı adayları için 'staj eğitim merkezi' adı altında birim oluşturulmuştur. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 100'den fazla hakim ve savcı adayımızı stajını sürdürmektedir. Bu birimde hakim ve savcı adaylarımız karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilme imkanına, çalışmalarını ve araştırmalarını yapabilecekleri, UYAP sistemine bağlı bilgisayarların da içinde bulunduğu, çalışma ve dinlenme odasına, çeşitli eğitim ve seminerlerin verildiği konferans salonuna, bilgilerini pratiğe dönüştürebilecekleri SEGBİS bağlantısının da yer aldığı bir duruşma salonuna sahip oldular" dedi.

"En iyi şekilde yetişerek geleceğe adım atmalarını önemsiyoruz"

Uygulamanın ülke çapında da yaygınlaştırılmasının düşünüldüğünü belirten Yaman, "İstanbul Anadolu Adliyesi olarak hakim ve savcı adaylarımızın en iyi şekilde yetişerek geleceğe adım atmalarını, geleceğin Türk hakim ve savcıları olarak Türk milletine hizmet vermelerini önemsiyoruz. Bu bağlamda ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Marmara Rektörlüğü arasında hakim ve savcı adaylarımızın yüksek lisans ve yabancı dil eğitimlerini aynı zamanda geliştirmek amacıyla görüştürmeler yapılmakta. Bu görüşmeler de yakında sonuçlanacaktır. Bu vesileyle hakim ve savcı adayları eğitim merkezinin hem adliyemize hem ülkemize, hakim-savcı adaylarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma
Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma
Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma
Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma
Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma

Anadolu Adalet Sarayı, Anadolu Adliyesi, Mahkeme, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Anadolu Adliyesi'nde hakim ve savcı adaylarından kurgusal duruşma - Son Dakika


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