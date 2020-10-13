"Anadolu jelibonu"na ilgi artıyor - Son Dakika

"Anadolu jelibonu"na ilgi artıyor

13.10.2020 11:05

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bağ bozumunda elde edilen üzümlerden üretilen "Anadolu jelibonu" olarak da bilinen yöresel lezzetlerden köftüre ilgi her geçen gün artıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bağ bozumunda elde edilen üzümlerden üretilen "Anadolu jelibonu" olarak da bilinen yöresel lezzetlerden köftüre ilgi her geçen gün artıyor.

Bölgedeki bağlardan özenle seçilen beyaz üzümler, makine yardımıyla suyu çıkarıldıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Un karıştırarak belli bir kıvama getirilen ürün, odun ocakları üzerindeki kazanlarda kaynatılıyor.

Hiçbir katkı maddesi konulmadan pişirilerek puding kıvamına getirilen ürün, taslarla tepsilere alınarak yeniden dinlenmeye bırakılıyor. Ertesi gün tepsilerde dilimlenerek, damdaki tezgahlara serilen ve kurumaya bırakılan köftür, havanın sıcaklığına göre 3 ila 7 gün suyunu çekmesi için bekletiliyor.

Tüketime hazır hale gelen köftür, soğuk bir odada muhafaza edilerek yıl boyunca talebe göre çeşitli illere gönderiliyor.

Üzümün zahmetli serüveni sonrası ortaya çıkarılan köftür, hem çocuklar hem de yetişkinlerce sıkça tüketiliyor.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Yılmaz ailesi, geçimini köftür üreterek sağlıyor.

Uğur Yılmaz (39), AA muhabirine, yılda ortalama 12 ton üzümden 2 ton köftür üretebildiklerini ve kilogramını 35 liradan sattıklarını söyledi.

Aile bireylerinin her birinin üretime katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, köftürün sadece taze üzüm suyundan yapıldığını, bağ bozumu zamanı dışındaki dönemlerde üretilemediği için her yıl eylül ve ekim ayında gece gündüz yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

"Çocuklar daha çok talep ediyor"

Yılmaz, her geçen yıl ilginin arttığı köftürü aile bireylerinin el ele vererek ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dedem, babam, annem eşim ve çocuklar iş birliği halinde olunca daha pratik oluyor. İki ay içinde hava bozulmadan hazırlıyoruz, sonra satışını yapıyoruz. Üzüm suyunun kazanlarda ısıtarak tatlanmasını sağlıyoruz. Kıvama ulaşınca içine un katıyoruz belli bir ölçüde. Karıştırarak pişiriyoruz daha sonra serip kurumaya bırakıyoruz. Ankara, Niğde, Kayseri gibi çevre illerin yanı sıra turistler de lezzetli ve doğal olduğu için tercih ediyorlar. Anadolu jelibonu olarak biliniyor. Çocuklar daha çok talep ediyor. Farklı illerden siparişler olunca kargoyla da adrese teslim gönderiyoruz."

Fatma Yılmaz (57) da meşakkatli bir sürecin ardından ürettikleri köftürün geçim kaynakları olduğunu vurgulayarak, "Bu tamamen organik bir ürün. Çeşitli işlemlerden geçirerek doğal bir gıda ortaya çıkarıyoruz. Herkes çocuklarına gönül rahatlığıyla yedirebilir." dedi.

Mustafa Yılmaz (11) da babaannesi, annesi ve babası başta olmak üzere tüm ailenin uğraş verdiği köftürün üretilmesinde kendine verilen görevleri yapmaya çalıştığını, aynı zamanda da yıl boyunca beğenerek tükettiğini söyledi.

Anadolu jelibonu na ilgi artıyor
Anadolu jelibonu na ilgi artıyor
Anadolu jelibonu na ilgi artıyor
Anadolu jelibonu na ilgi artıyor

Nevşehir, Makine, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu jelibonu'na ilgi artıyor - Son Dakika

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