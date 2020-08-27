Son dakika haber! Anadolu'nun plajı Savcılı'ya, pandemi kısıtlaması geldi - Son Dakika

Kırşehir'de, Anadolu'nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajına koronavirüs kısıtlaması geldi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren mangal yapımı ve semaverde çay yapılması yasaklandığı duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama ise şöyle;

"Kaman İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Savcılı Büyükoba Köyümüzde yer alan savcılı piknik alanında 28.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar mangal ve semaver yakılması yasaklanmıştır"denildi. - KIRŞEHİR