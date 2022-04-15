Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.Ç. yönetimindeki 34 JL 4787 plakalı panelvan ile T.Y. idaresindeki 16 LAG 27 plakalı tır, İzmit kesimi Korutepe Tüneli çıkışında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Panelvanda sıkışan yolcu Berzat Aslan, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü N.Y. ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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