Yangını fark eden sürücü Yayla, tırı emniyet şeridine park etti, itfaiyeye haber verdi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Akyazı mevkisinde Serkan Yayla yönetimindeki 34 JP 7480 plakalı çikolata ve gofret yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.

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