Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU - Son Dakika

Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU

03.11.2020 22:35

Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde seyreden Yalçın K. idaresindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patladı.

Kamyonun önündeki araca çarpması sonucu, 5 otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul istikametinden çift yönlü ulaşımın sağlandığı Bolu Dağı Tüneli, kaza sonrası trafiğe kapandı.

Araçlar, Bolu Abant ve Düzce Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırarak temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU
Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU
Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU
Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU

Zincirleme Trafik Kazası, Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU - Son Dakika


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