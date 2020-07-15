Son dakika haber: Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da, içerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi açıldı.

ANTALYA'da, içerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi açıldı.

Kepez ilçesinde 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapandıktan sonra park haline dönüştürülen Dokuma Fabrikası yerleşkesindeki müzelere bir yenisi eklendi. İçerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve daha birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ve şehit aileleri desteği ile kuruldu.

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Dokuma Park içerisinde yapımı mart ayında tamamlanan, ancak koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen Anadolu Şehitler Müzesi'nin açılışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapıldı. Açılışa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Başsavcı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, şehit aileleri ve birçok vatandaş katıldı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, "Vatanı için canından, sevdiklerinden geçen insanlar, bu vatan için canını koşa koşa feda eden insanlar sizlere minnettarız. Bulunduğumuz coğrafya bize bazı zorlukları beraberinde getirmiş. Sadece bugün değil, yüzlerce yıldır bu vatan uğruna sevdiklerimizden gözümüzü kırpmadan vazgeçebildik. Böyle bir şeyi düşündüğü için, onları hatırlatan tüm ayrıntıları burada yaşatan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum. Ülkemize içeriden ve dışarıdan haince bakanlar, bizim hiç kimseye verecek bir santimetrekare vatan toprağımız yok. 83 milyon, bu vatan için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz" dedi.

Açılışta konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, müzeyi kente kazandırdıkları için kıvanç duyduklarını söyledi. Tütüncü, "Şehit derneklerimizle ve ailelerimizle sürekli iç içeyiz. Antalya'nın şehitleri asla unutulmasın istedik. 15 Temmuz hain kalkışmasının yıldönümü ve biz 2017 yılından bu yana her sene 15 Temmuz'da bir açılış yaparak şehitlerimizin hatırasına ithaf ediyoruz. Şehitlik durumuyla ilgili neler söylesek, onların borçlarını ödeyemeyiz. Bu güzel vatan topraklarının bayrağına kanını katan ölümsüz kahramanlarımızı hürmetle anıyorum. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için kendi alanımızda ve imkanlarımızla en iyisini yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler müzeyi gezerken, 2000 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Antalyalı Çetin Çakmak'ın müzede yer alan odasındaki eşyalar ise en çok ziyaret edilen alanlardan oldu.


Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı - Son Dakika
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