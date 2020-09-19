Son dakika haber... Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Yunan gazetesine tepki - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, bir Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili manşetine ilişkin, "Eleştiri sınırlarını aşan, hakaret ve küfre varan yazılar ve manşetler Yunan gazetesinin ne kadar küçüldüğünün bir kanıtıdır" dedi.

Yunan gazetesi Demokratia, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili seviyesiz ve çirkin bir manşet attı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, yaptığı yazılı açıklama ile gazetenin manşetine tepki gösterdi. Burhan açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bu manşet, yayıncılıkla, gazetecilik ya da basın özgürlüğü ile hiçbir alakası olmayan, hasmane bir tutum içerisinde talimatla atılmış alçak bir manşettir. Eleştiri sınırlarını aşan, hakaret ve küfre varan yazılar ve manşetler Yunan gazetesinin ne kadar küçüldüğünün bir kanıtıdır. Siyasete eleştiri mutlaka vardır. Ama hakaret ve küfür asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Burhan, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Yunan gazetesini şiddetle kınadıklarını, haddini bilmeye ve derhal özür dilemeye davet ettiklerini kaydetti. - ANKARA