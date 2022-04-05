Son dakika haber! Anamur Belediyesi ilçeye piknik alanı kazandıracak - Son Dakika

Anamur Belediyesi, 135 dönüm arazide piknik alanı yapım çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Esentepe Mahallesinde Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladıkları arazide yapılacak piknik alanında yürüyüş, bisiklet yolları ve kamelyaların bulunacağını, mesire alanını da kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Kılıç, "Anamurlu hemşehrilerimizin piknik alanı sorununu ortadan kaldıracağız." ifadesini kullandı.