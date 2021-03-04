Son dakika haber! Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Anamur'da Kovid-19 denetimi yapıldı
04.03.2021 15:21
Son dakika gündem haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kaymakam Aydın Memük ve ilçe protokolünün katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.
Memük, yaptığı açıklamada, tedbirlere uyulması gerektiğine belirtti.
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