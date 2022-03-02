Son dakika haber... Anamur'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Anamur'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

02.03.2022 11:02
Son dakika haber... Anamur'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Son dakika haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satan torbacıların, Antalya'dan getirdikleri uyuşturucuyu, uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda G.H. adlı şahsı takibe alan ekipler, şüphelinin ticari taksi ile Antalya'dan uyuşturucu madde getireceğini belirledi. İlçe girişinde önlem alan ekipler, D-400 Karayolu üzerinde durdurduğu araçta yaptığı aramada 80 gram eroin ele geçirirken, sürücü P.T. ile araçta bulunan G.H'yi gözaltına aldı. G.H'nin evinde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde esrar ve eroin maddeleri ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.H. tutuklandı. - MERSİN

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Mersin, Anamur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Anamur'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı - Son Dakika


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