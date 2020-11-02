Son dakika haber... Anaokulu çocuklara hazırlanıyor - Son Dakika

Esentepe Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever ile birlikte yapılan Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu'nun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Esentepe Mahallesi'nde yapılan çalışmalardan bahsederek, model ve referans projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemi dönemi olduğu için anaokulumuzun temelini atma törenini yapmamıştık. İnşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Hayırseverimiz Muzaffer Amca'ya teşekkür ederim. Anaokulu projemizin toplam inşaat alanı 935 metrekare. 1 milyon TL yatırım bedeline sahip olan anaokulumuzda 6 derslik, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunacak. Esentepe'de bir Kur'an Kursu inşaatımız devam ediyor, aynı zamanda bir okul inşaatımız başlayacak. Esentepe Mahallesi kentsel dönüşümün yoğun olduğu yeni yapılaşan bir alan. Bizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere plan ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ