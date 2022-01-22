TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesine üye seçimine ilişkin TBMM kararında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19 Ocak 2022 tarihli 48'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika