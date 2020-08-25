Son dakika haber: ANKARA Alkol testini reddeden kişiden 'Direksiyonda eşim vardı' savunması - Son Dakika

Alkol testini reddeden kişiden 'Direksiyonda eşim vardı' savunması

ANKARA'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetlemesinde, alkol kontrolüne girmek istemeyen kişi ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda denetleme gerçekleştirdi. Denetimde, alkol testi promil sınırı üzerinde çıkan sürücülere para cezası verilirlen, ehliyetlerine de el konuldu. Uygulamada, durdurulan bir otomobildeki öğretmen olduğunu söyleyen kişi ile polis ekipleri arasında gergin anlar yaşandı.

'BENİ DİREKSİYONDA MI YAKALADINIZ'

Otomobili eşinin kullandığını öne süren kişi, eşinin nerede olduğunun sorulması üzerine taksiyle eve gittiğini söyledi. Bu iddiayı gerçekçi bulmayan polis ekipleri, alkol testi yaptırmayı kabul etmemesi durumunda ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacağını bildirdi. Polislere, "Beni direksiyonda mı yakaladınız, kaldırımda oturuyordum" diyen kişiye, polisin 'evet' diye cevap vermesi üzerine kişi, yol kenarında duran otomobili kullanmadığını yineledi.

'EŞİM TAKSİYE BİNİP GİTTİ'

"Araç sizin değil mi, var mıydı yanınızda başka kimse?" sorusu üzerine, "Araç benim olabilir. Yanımda eşim vardı, taksiye bindi, gitti. Evimde çocuğum var benim" diyen kişi, "Biz seni tek gördük ama" denilmesi üzerine de "Hayır, beni tek görmediniz. Yanımda eşim vardı. Evimde 6 yaşında çocuğum var, eşim taksiye bindi, gitti" dedi.

Polisin, iki kez yaptığı alkol testi talebinini, "Üflemiyorum, çünkü ben direksiyonda değildim" diye reddeden kişi hakkında işlem başlırken, otomobili ise çekici ile otoparka kaldırıldı.