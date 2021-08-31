Ankara Altındağ'da sağanak yağış sele yol açtı - Son Dakika

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yağış sele yol açtı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bazı evleri su bastı.

Başkent'te akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış sebebiyle birçok evi sel bastı. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki evlerin zemin katlarını basan sel suları mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Mahalledeki evleri basan sel suları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASKİ bölgeye sevk edildi.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle evini su basan ev sahibi Gülbeyaz Bekmezci, "Bir tek benim daireme sel basmadı. Geçen sene de aynı durum yaşandı. Yardım edeceğini söyleyen hiçbir kurum yardım etmedi. Maddi durumum olmadığı için buradan taşınamadım. Tekrardan evime gelmek durumunda kaldım. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)