Son dakika haber | Ankara Barosu, savcılığa savunma gönderdi - Son Dakika

Son dakika haber | Ankara Barosu, savcılığa savunma gönderdi

Son dakika güncel haberi: ANKARA Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yapılan açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığa savunma gönderdi.

ANKARA Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yapılan açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığa savunma gönderdi.

Ankara Barosu, geçtiğimiz nisan ayında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camiinde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesi nedeniyle açıklama yapmıştı. Açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok kişi Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık,  Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istedi. Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi.

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'HERHANGİ BİR DİNİ DEĞERİ AŞAĞILAMA KASTIMIZIN OLMADIĞI AÇIKTIR'

Ankara Barosu, yapılan basın açıklamasında hiçbir suç unsuru bulunmadığını, aksine açıklamanın cinsel yönelimi ve nikahsız yaşam tercihi nedeniyle insanlığın bir kesimine yönelik nefret söyleminin eleştirilmesinden ibaret olduğunu ileri sürerek, "Baroların insan haklarını savunmak ve korumak şeklindeki kanuni görevinin yerine getirilmesi ve ifade özgürlüğünün kullanılması kapsamındaki böyle bir basın açıklamasının, demokratik bir toplumda suç olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Kaldı ki şikayete konu basın açıklamamızın kasıtlı olarak çarpıtılması çabasına karşın yaptığımız 27 Nisan 2020 tarihli diğer açıklamamız herhangi bir dini değeri aşağılama kastımızın bulunmadığını açıkça göstermekte olup yayınlandığı şekli ile dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Yukarıda açıklanan nedenlerle; yapılan basın açıklamasının Türk Ceza Kanununda (TCK) tanımlanan hiçbir suç tipi yönünden maddi ve manevi unsurları taşımadığı da göz önüne alınarak, hakkımızda soruşturma izni verilmemesine karar verilmesini saygı ile dileriz" ifadelerini kullandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Erbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ankara Barosu, savcılığa savunma gönderdi - Son Dakika
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