Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'daki hakaret içerikli görselle ilgili 4 kişi hakkında iddianame hazırladı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'daki hakaret içerikli görselle ilgili 4 kişi hakkında iddianame hazırladı

26.03.2021 14:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'daki hakaret içerikli görselle ilgili 4 kişi hakkında iddianame hazırladı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin yöneticileri Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent Sourisseau ile karikatürist Alice Petit hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin yöneticileri Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent Sourisseau ile karikatürist Alice Petit hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, Fransa'da yayın yapan derginin 28 Ekim 2020'deki sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu karikatür görseli üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçun yabancı ülkede Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanması gerektiği hatırlatılan iddianamede derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları bildirildi.

İlgili evrakın tercümesi yapılarak şüphelilerin ifadelerinin alınması için Fransa yetkili makamlarından istinabe talebinde bulunulduğu aktarılan iddianamede, söz konusu istinabe talebine cevap verip vermemek veya olumlu cevap verme tasarrufunun Fransa makamlarında olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürün kaba, müstehcen, saldırgan, onur kırıcı olduğuna ve haya duygularını incitmeyi amaçladığına işaret edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanı'nın şeref onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in toplanan delillere göre, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırı ve hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları talep edilir."

İddianamede, şüphelilerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan birer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'daki hakaret içerikli görselle ilgili 4 kişi hakkında iddianame hazırladı - Son Dakika


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