Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içinde 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer alan geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 31 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 78 şüpheli hakkında 28 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA