Son Dakika | FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son Dakika | FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı

19.04.2022 08:03
Son Dakika | FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren itirafçı/tanık/ihbar beyanları, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 29'u görevde, 5'i ihraç/istifa olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 ilde, 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 gözaltı kararı - Son Dakika


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