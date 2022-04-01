Son dakika haber... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haber... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 22 gözaltı kararı

01.04.2022 08:35
Son dakika haber... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 22 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik çeşitli kamu kurumlarında;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik çeşitli kamu kurumlarında; 12, Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişki 10, toplamda 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak etkin pişmanlık çerçevesinde savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık arama kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan çeşitli kamu kurumlarında; 6 görevde, 6 ihraç olmak üzere 12, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 1 istifa, 1 ihraç, 5 görevde, 2 ayrılmış 9 astsubay ve uzman çavuş ile 1 mahrem sorumlu olmak üzere 10,

toplamda 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

(Ali Nargüner-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 22 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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