Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında,... - Son Dakika

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında,...
09.11.2021 08:48
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA
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