Son Dakika | 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturmasında 12 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son Dakika | 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturmasında 12 gözaltı kararı

19.07.2022 08:23
Son Dakika | 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında,12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında,12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 19 Temmuz 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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Son dakika haberi | Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı Son dakika haberi | Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturmasında 12 gözaltı kararı - Son Dakika

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