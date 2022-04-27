Son dakika haber: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 403 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 7-21 Nisan tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 385 kişiden 403'ü tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-21 Nisan tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 556 bin 785 kişiye Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan 2 bin 385 şahıstan 403'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 335 bin 177 araçtan 7'sinin çalıntı olduğu belirlenirken, 117 motosiklet, 53 modifiyeli araç ve 2 bin 46 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 954 adet kaçak bandrolsüz sigara, 27 adet kurusıkı tabanca, 59'u ruhsatsız toplam 63 adet tabanca, bin 706 adet değişik çaplarda fişek, 21 adet belgesiz av tüfeği ve 88 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA