Son dakika haber: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 403 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 403 kişi tutuklandı

27.04.2022 12:13
Son dakika haber: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 403 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Ankara'da 7-21 Nisan tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 385 kişiden 403'ü tutuklandı.

Ankara'da 7-21 Nisan tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 385 kişiden 403'ü tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-21 Nisan tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 556 bin 785 kişiye Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan 2 bin 385 şahıstan 403'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 335 bin 177 araçtan 7'sinin çalıntı olduğu belirlenirken, 117 motosiklet, 53 modifiyeli araç ve 2 bin 46 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 954 adet kaçak bandrolsüz sigara, 27 adet kurusıkı tabanca, 59'u ruhsatsız toplam 63 adet tabanca, bin 706 adet değişik çaplarda fişek, 21 adet belgesiz av tüfeği ve 88 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ankara, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 403 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:21:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 403 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement