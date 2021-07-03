Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2) - Son Dakika

Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)

'ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMAYDI'

Ankara Altındağ'da patlama meydana gelen 2 katlı binada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması tamamlandı. Ekipler, binada incelemelerini sürdürürken, iş yeri sahipleri de yanan dükkanlarında sağlam eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Patlamanın meydana geldiği bölge esnafından Akın Dursun, "Şiddetli bir patlamaydı. Ben arka sokaktaydım, patlama anında. Yaklaşık 300 metre mesafede bizim dükkanımız, oradan duyduk. Patlama sesini duyunca da hemen buraya geldik" dedi.

Görüntü dökümü:

-Patlamanın meydana geldiği dükkanın dışından görüntüler- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Akın Dursun ile röportaj

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Haber-Kamera: Burak TEKİN/ANKARA,