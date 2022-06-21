Son dakika haber! Ankara'da 2 katlı binanın terasında yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara'da 2 katlı binanın terasında yangın

21.06.2022 15:03
Son dakika haber! Ankara'da 2 katlı binanın terasında yangın

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da, 2 katlı binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ANKARA'da, 2 katlı binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın teras katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangın, büyüyüp diğer odaları da sardı. Bu sırada evde uyuyan Sevil A., alevleri fark edip, kendisini dışarı attı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada korkutan yangın Üsküdar'da 2 katlı ahşap binada korkutan yangın
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ankara'da 2 katlı binanın terasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ankara'da 2 katlı binanın terasında yangın - Son Dakika
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