Üye Girişi
Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

29.01.2022 10:16

Son dakika haberine göre Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu 3 aylık evli Şevval Abanoz Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde kullanılmayan eski hastane binasında ölü bulundu.

Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

ANKARA - 3 aylık evli Şevval Abanoz Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde kullanılmayan eski hastane binasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3 katlı morg girişinden Şevval Abanoz düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortada çıkacağı bildirildi.

Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu
Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu
Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu

YORUMLAR
500

Hastane, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu - Son Dakika


3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş         
10:17
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
09:49 Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti
09:45 Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ankara'da 3 aylık evli kadın eski hastane binasında ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement