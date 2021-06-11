Ankara'da 45 kişinin kaldığı huzurevinde yangın -2 - Son Dakika

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ANKARA'da, özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Huzurevinde kalan 45 kişi ve çalışanlar, yangında yaralanmadı.

Çankaya'nın Mutlukent Mahallesi'nde bulunan özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, 45 kişinin kaldığı bakım merkezini tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede paniğe neden olan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle yaralanan olmadı. Huzurevi sakinleri, tedbir amacıyla hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra diğer yaşlı bakım merkezlerine nakledildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yangınla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

" Ankara'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde 13.15 sularında bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kurum çalışanlarının ve kuruluş sakinlerinin sağlık durumları iyidir. Söz konusu yaşlı bakım merkezinde 45 yaşlımız hizmet almaktadır. Yaşlılarımız, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledilecektir. Yaşlılarımıza ve kuruluş personelimize geçmiş olsun."

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)